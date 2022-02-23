Пятидесятый президент США выразил мнение, что Америке стоит перенимать такой подход для своей политики.

Экс-президент США Дональд Трамп восхитился Путиным, назвав признание независимости республик "гениальным актом".

"Вчера я включил телевизор и сказал: "Это гениально!". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно", - сказал Трамп в интервью The Clay Travis & Buck Sexton Show.

По его словам, решение Путина было "самой сильной миротворческой силой", которую он когда-либо видел.

"Итак, Путин сейчас называет большой кусок Украины "независимой". Насколько же умно это! Он намерен идти туда и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Этот парень очень сообразителен. Я очень хорошо его знаю. Очень, очень хорошо", - сказал Трамп, добавив, что той же логикой могли бы руководствоваться Штаты на своих южных границах.

Он также заметил, что такого никогда бы не случилось при его команде во главе США и было бы даже "немыслимым".

"При мне это было бы вообще немыслимо. И знаете, каким был ответ Байдена? Никакого ответа не последовало. Им было нечего сказать на этот счёт, это очень печально", - резюмировал Трамп.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "Л/ДНР", после чего с главарями этих террористических организаций Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям.

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