Сын Трампа также не упустил возможности задеть Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с новым президентом Джо Байденом, который 19 марта несколько раз упал на трапе самолета.

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Как сообщает Republicworld, 20 марта Трамп пообщался с журналистами и сторонниками в своей резиденции во Флориде.

«Я видел как Джо Байден поднимался по трапу, и я сказал: «Я не проиграл ему», - отметил Трамп под смех своих сторонников.

В то же время сын бывшего президента Дональд Трамп младший также не упустил момент задеть Байдена. В своем Twitter он выложил монтированное видео, на котором Байден падает на трапе от попадания в голову мяча для гольфа.

Как упал Байден

Джо Байден 19 марта отправлялся в Атланту, однако на трапе самолета неожиданно упал. Президент почти сразу же поднялся, но через считанные секунды снова упал. Неудачной оказалась и третья попытка подняться по ступенькам. В конце концов американский президент таки дошел к двери самолета.

Видео с неудачей Байдена облетело весь мир.

Ранее сообщалось, что 28 ноября 2020 года Байден повредил ногу, играя с собакой. Компьютерная томография подтвердила, что у Байдена микротрещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, расположенных в середине стопы. Его врач Кевин О'Коннор отмечал, что Байдену несколько недель придется носить ортопедический сапог.

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Автор: Дмитрий Захаров