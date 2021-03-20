Президент США Джо Байден трижды споткнулся, взбираясь по трапу на борт самолета Air Force One.

С президентом США Джо Байденом произошел конфуз во время подъема на самолет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Глава Белого дома 19 марта отправлялся в Атланту, однако на трапе самолета неожиданно упал. Джо Байден почти сразу же поднялся, но через считанные секунды снова упал. Неудачной оказалась и третья попытка подняться по ступенькам. В конце концов американский президент таки дошел к двери самолета.

Травма Байдена

28 ноября 2020 года Байден повредил ногу, играя с собакой. Компьютерная томография подтвердила, что у Байдена микротрещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, расположенных в середине стопы. Его врач Кевин О'Коннор отмечал, что Байдену несколько недель придется носить ортопедический сапог.

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Автор: Олег Давыгора