Дональд Трамп упрекнул Германию за то, что Берлин платит России за энергоносители.

45-й президент США Дональд Трамп вспомнил, как предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель об опасности газопровода "Северный поток-2". Он назвал проект большой ошибкой для Берлина.

Об этом политик заявил во время выступления в американском городе Феникс.

По его словам, Меркель поддерживала "Северный поток-2" ради Германии, но реализация российского проекта – ошибка для Берлина. При этом он считает, что Германия может "поднять белый флаг", потому что 60–70% энергоносителей будет идти из РФ.

Трамп вспомнил, как предупреждал Меркель об угрозе, исходящей от "Северного потока – 2". Он заявил, что США тратят миллиарды долларов, чтобы защитить Германию от РФ, а Берлин "платит миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".

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Также политик раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена из-за бездействия в отношении российского газопровода.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина инициирует консультации с Европейской Комиссией и Германией из-за угрозы безопасности, которую создает газопровод "Северный поток-2"

В свою очередь в Государственном департаменте США заявили, что провели много консультаций с Украиной по соглашения с Германией о "Северном потоке-2".

Автор: Анастасия Горбачева