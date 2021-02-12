В то время как президент болел коронавирусом, в Белом доме сообщали, что он чувствует себя "уставшим, но в хорошем настроении".

Бывший президент США Дональд Трамп гораздо хуже перенес коронавирус, чем об этом сообщал Белый дом.

Читайте такжеСМИ узнали сколько столило лечение Трампа от коронавируса (видео)Издание The New York Times, ссылаясь на четыре источника, которым было известно о состоянии Трампа, отмечает, что некоторые чиновники прогнозировали, что тогдашнего президента даже могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у главы Белого дома был "чрезвычайно низкий уровень кислорода в крови" и проблемы с легкими, которые обычно связывают с пневмонией. В частности, сатурация у Трампа была 80%, когда норма здорового человека составляет – 95-99%, что вызывало крайнюю озабоченность его состоянием.

Трам был госпитализирован, у него наблюдались проблемы с дыханием и температура. Как отмечает издание, то лечение, которое ему было назначено, показало, что его состояние было серьезным.

Однако, в то время как президент болел коронавирусом, в Белом доме сообщали, что он чувствует себя "уставшим, но в хорошем настроении". Никаких других подробностей о состоянии Трампа обнародовано не было.

Издание отмечает, что пока Трамп был в больнице Уолтера Рида, его медицинская бригада пыталась преуменьшить серьезность ситуации, заявив, что он находится в нормальном состоянии. "В свои 74 года, он имел избыточный вес, он был подвержен риску тяжелого заболевания, и ему был назначен агрессивный курс лечения", - пишет газета.

Трамп болел коронавирусом: детали

2 октября 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Мелания заболели коронавирусом. На следующий день президента отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.

Уже через 10 дней Трамп заявил, что вылечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.

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Автор: УНИАН