Сам президент Дональд Трамп также переболел коронавирусом вместе с женой.

Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший инфицировался коронавирусом.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеВ Джорджии после пересчета голосов подтвердили победу Байдена - СМИ

Свой положительный тест Трамп получил в начале недели. При этом у мужчины нет симптомов болезни, он изолировался.

Сын Трампа принимал активное участие в президентской кампании отца. Кроме того, он посещал вечеринку в Белом доме 3 ноября. После нее COVID-19 заболели несколько человек, в том числе глава штаба Трампа Марк Медоуз.

Сам президент Дональд Трамп также переболел коронавирусом вместе с женой. Опасный недуг у президентской четы подтвердили в начале октября.

Во время лечения в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида Трамп не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу и самостоятельно продолжал исполнять обязанности.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН