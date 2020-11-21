Старший сын американского президента Дональд Трамп-младший инфицировался коронавирусом.
Об этом сообщает DW.
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Свой положительный тест Трамп получил в начале недели. При этом у мужчины нет симптомов болезни, он изолировался.
Сын Трампа принимал активное участие в президентской кампании отца. Кроме того, он посещал вечеринку в Белом доме 3 ноября. После нее COVID-19 заболели несколько человек, в том числе глава штаба Трампа Марк Медоуз.
Сам президент Дональд Трамп также переболел коронавирусом вместе с женой. Опасный недуг у президентской четы подтвердили в начале октября.
Во время лечения в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида Трамп не передавал свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу и самостоятельно продолжал исполнять обязанности.
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