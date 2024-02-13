Большинство политиков считают, что это обычная предвыборная риторика, призванная удовлетворить настроения потенциальных избирателей.

Скандальное заявление Дональда Трампа о том, что он позволит России напасть на страны НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону, скорее всего является предвыборным блефом и риторикой, считают европейские политики. Как сообщает Euractiv, такое мнение в частности высказал чешский министр по вопросам ЕС Мартин Дворжак, отметив, что ни один президент США не откажется от роли США как мирового лидера.

"Это не совсем горячая тема, что Россия нападет на любую из стран-членов (НАТО). Это может быть блефом со стороны Трампа", - сказал Дворжак.

Он отметил, что стоит подождать возможного избрания Трампа президентом, чтобы увидеть, как он в конечном итоге будет вести себя.

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"С другой стороны, роль США в мире является настолько важным политическим вопросом, что я был бы удивлен, если бы любой президент США вообще отказался от нее", - добавил он.

Если сценарий победы Трампа и разрыва трансатлантического сотрудничества все же реализуется, Дворжак считает, что ЕС не должен пытаться создать собственную армию, но европейские страны должны унифицировать свои вооружения.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также рассматривает заявление Трампа как часть предвыборной кампании.

"Я воспринимаю заявление бывшего президента Трампа в определенной степени как часть предвыборной риторики, которая, конечно, отражает мнение значительной части населения США, которая не хочет, чтобы США продолжали доминирующим образом субсидировать оборону Европы", - отметила она.

В то же время, считает она, обязательства по вашингтонскому договору являются настолько прочной связью, что все члены НАТО придут на помощь друг другу в случае нападения.

Комментарий Трампа о НАТО воспринимают как "предвыборную риторику" и в Хорватии

По словам политиков и аналитиков, которые беседовали с Euractiv, комментарий Трампа об отказе от НАТО можно в основном объяснить горячей предвыборной кампанией в США. Некоторые добавляют, что эти комментарии демонстрируют его пренебрежение к НАТО.

"Заявление Трампа следует рассматривать с нескольких точек зрения. С одной стороны, Трамп делает такие заявления для внутренних нужд, то есть для сбора голосов, потому что хочет получить новый срок в Белом доме, и такие заявления нравятся многим людям в США. Во-вторых, Трамп ранее выражал презрение к НАТО. Однако вопрос заключается в том, сможет ли он, если он снова станет президентом, вообще вывести США из НАТО, поскольку в конце прошлого года конгресс принял закон, который фактически препятствует ему это сделать", – говорит один из хорватских политиков Миро Ковач.

Он добавил, что в некотором смысле такие заявления могут быть даже полезны для Европы, поскольку они, наконец, заставят ее больше заботиться о своей безопасности.

Скандальное заявление Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что ей заблагорассудится" со странами-членами НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на свою оборону.

Белый дом обнародовал жесткий ответ на это заявление, отметив, что это несет прямую угрозу национальной безопасности США.

Также возмущены заявлением Дональда Трампа в руководстве НАТО и Евросоюза. Раскритиковал Трампа и действующий президент Европейского совета (главный орган управления ЕС) Шарль Мишель.

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