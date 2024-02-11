Трамп ставит в опасное положение не только страны Европы, но также саму Америку, говорят официальные лица.

В руководстве НАТО и Евросоюза возмущены заявлением Дональда Трампа о том, что он позволит России напасть на страны НАТО, которые мало тратят на оборону. Как пишет Politico, свои реакции уже озвучили официальные лица по обе стороны Атлантики.

"Любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Раскритиковал Трампа и действующий президент Европейского совета (главный орган управления ЕС) Шарль Мишель.

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"Безрассудные заявления касательно безопасности НАТО и солидарности по статье 5 (которая обязывает членов альянса защищать друг друга от внешней агрессии - УНИАН) служат лишь интересам Путина. Они не приносят миру больше безопасности или мира", – заявил он.

В Демократической партии США тоже возмущены заявлениями Трампа, ставящими под сомнение надежность Америки как военного союзника.

"Трамп хвастался, что поощрял бы Россию "делать все, что они хотят" с нашими союзниками по НАТО, если они не будут тратить достаточно на оборону. Он больше заинтересован в том, чтобы возвеличить себя и угодить Путину, чем защитить наших союзников", – заявил демократ от Калифорнии Адам Шифф.

Что именно сказал Трамп

Во время предвыборного митинга в Южной Каролине кандидат в президенты США заявил, что НАТО было "разгромлено", пока он не пришел в Белый дом и не заставил членов альянса "платить".

Он также сказал, что лидер одной из европейских стран спросил у него, будут ли США защищать его страну в случае нападения России. На это Трамп, по его же собственным словам, ответил, что "скажет России делать все, что они хотят" со странами, которые недостаточно тратят на свою оборону.

На это заявление уже отреагировали в том числе и в администрации Байдена. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал слова Трампа "ужасными и беспочвенными", подчеркивая, что подобное "поощрение вторжений со стороны убийственных режимов" несет прямую угрозу национальной безопасности США.

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