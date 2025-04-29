Советники президента США Дональда Трампа обеспокоены тем, что ему снова могут объявить импичмент. Это может произойти, если в 2026 году Палату представителей будут контролировать демократы, сообщает Axios.
"Я уверен (Трампу могут объявить импичмент- УНИАН)", - сказал журналистам исследователь общественного мнения Джон Маклафлин.
В издании отметили, что администрация Трампа понимает, насколько тяжелым бременем может быть процесс импичмента. Советники американского лидера обеспокоены, что в таком случае реализация планов президента будет под угрозой.
Журналисты напомнили, что сейчас демократы не контролируют Палату представителей. Тем не менее они уже дают понять, что хотят объявить Трампу импичмент.
В частности, представитель Мичигана Шри Танедар недавно представил семь статей импичмента Трампу за то, как он решал вопросы иммиграции, гуманитарной помощи и судебных решений, добавили в издании. Более того, сенатор от Джорджии Джон Оссофф стал первым сенатором от колеблющегося штата, выразившим поддержку импичменту Трампа.
Из-за угрозы импичмента администрация Трампа хочет провести через Конгресс как можно больше пунктов своей повестки дня до промежуточных выборов 2026 года, подчеркнули в издании. Журналисты считают, что угроза нового импичмента также может помочь команде Трампа мотивировать его непостоянную базу.
В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа - что известно
Ранее конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Он обвинил американского лидера в различных серьезных нарушениях.
В частности, Танедар обвинял Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса. Еще одной причиной для импичмена конгрессмен считает агрессивную тарифную политику Трампа.