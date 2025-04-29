В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа

Конгрессмен-демократ подал семь статей об импичменте американскому президенту и назвал, в чем обвиняет Трампа.

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - сообщил Танедар в соцсети Х.

Конгрессмен уточнил, что подал семь статей об импичменте Трампу, обвинив его в различных серьезных нарушениях. В частности, Танедар обвинял Трампа в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

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Еще одной причиной для импичмена Танедар считает агрессивную тарифную политику Трампа. Беспрецедентные пошлины негативно повлияла на международную экономику. Также конгрессмен заявил о давлении Трампа на журналистов, нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, взяточничестве и вмешательстве в работу судебной системы, а также незаконном сборе личной информации граждан.

"Статья седьмая - тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок - это проступок, подпадающий под импичмент", - заявил Танедар.

Импичмен Трампу - главные новости

Ранее в апреле член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней выдвинет статьи импичмента против американского президента Дональда Трампа. По его словам, нынешний глава Белого дома "не заслуживает занимать свою должность".

Ранее украинский дипломат и политик Роман Бессмертный заявил, что президент США Дональд Трамп успешными, твердыми шагами идет к импичменту. По его словам, американский лидер, затрагивая Канаду, цепляет одну из самых богатых семей в мире - Рокфеллеров.

"Он этого, к сожалению, не понимает. Его предупреждают, но он же лезет в пасть импичмента. И он ее все-таки получит в этой ситуации", - сказал дипломат.

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