Президент склонен к импульсивным решениям, поэтому этим неформальным правилом пользуются большинство его помощников.

Некоторые советники президента США Дональда Трампа используют неформальное правило - выполнять любое его только после того, как он скажет о нем дважды. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

Как пояснил изданию один из советников, это необходимое и важное правило, потому что, президент Трамп "несет много глупостей".

Этим правилом советники воспользовались, когда Трамп во второй раз упомянул о своем желании возглавить культурное учреждение - Центр Кеннеди. Только по второму указанию помощники приступили к работе.

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"Уже в начале февраля Трамп уволил большую часть совета директоров (Центра Кеннеди - УНИАН) и назначил себя председателем. Сразу его культурные полномочия перешли от развлечения помощников, играющих старые песни на его iPad во внутреннем дворике Мар-а-Лаго, к председателю правления одного из главных культурных учреждений страны", - отметило издание.

Рейтинг одобрения действий Трампа падает

Действия президента США и его администрации вызывают все большее недовольство со стороны американцев. Это показали последние соцопросы. Больше всего неодобрение американцев растет из-за экономической политики.

В последнее время из-за введения Трампом больших пошлин против Канады, Мексики и Китая начал стремительно падать американский фондовый рынок. На фоне этого экономисты начали повышать свои прогнозы относительно экономического спада в США.

Более того, американские миллиардеры, которые присутствовали во время принятия присяги президентом США, также начали терять свое состояние.

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