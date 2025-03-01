Только 42% американцев оценивают экономическую политику Трампа положительно.

Среди американцев уменьшается уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен справиться с экономическими трудностями внутри страны.

Об этом говорят результаты социального опроса, проведенного Gallup в феврале, сообщает The Hill.

Отмечается, что американцев беспокоят цены, рабочие места и инфляция. Именно эти факторы сказываются на рейтинге экономического одобрения Трампа.

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По данным опроса, 42% американцев оценивают экономическую политику Трампа положительно. Еще 54% респондентов заявили, что не одобряют подход президента США к экономике.

В издании поделились, что больше всего жителей Штатов беспокоят снижение потребительских настроений и мигающие экономические предупреждения, включая негативный прогноз роста ВВП на первый квартал от Федерального резервного банка Атланты.

Кроме того, рейтинг экономического одобрения Трампа упал с 43% до 39% в опросе Reuters/Ipsos, который был опубликован на прошлой неделе. Это заметно ниже по сравнению с началом первого срока Трампа в 2017 году, когда его подход к решению экономических проблем поддержали 53% респондентов.

В издании отметили, что в вопросах экономики Трамп по-прежнему занимает более высокое место, чем экс-президент США Джо Байден, который покинул свой пост с 34% рейтингом экономического одобрения.

Также опрос, проведенный Reuters/Ipsos, показал, что 44% американцев уверены в том, что ситуация с занятостью и рабочими местами движется в неправильном направлении. Только 33% респондентов ответили, что она движется в правильном направлении.

Другие социальные опросы среди американцев

Ранее опрос YouGov показал, согласны ли американцы со словами президента США Дональда Трампа о виновнике войны в Украине и президенте Украины Владимире Зеленском. Выяснилось, что 61% взрослых американцев считают, что Россия начала войну.

Кроме того, рейтинг одобрения Трампа в США начал падать. Доля американцев, которые не одобряют его президентство, существенно выросла.

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