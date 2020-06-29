Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился за помощью в Интерпол - СМИ

Иранская прокуратура обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск за убийство в начале года генерала Касема Сулеймани.

Иран выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа за убийство иранского генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года.

Прокуратура Ирана обратилась в Интерпол с требованием объявить Трампа в международный розыск. Об этом со ссылкой на агентство Fars сообщает "Радио Свобода".

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Кроме Трампа, в списке, направленном в Интерпол, еще 35 человек. Как считают иранские власти, все они причастны к гибели Сулеймани. Тегеран обвиняет их в убийстве и терроризме. Имена этих 35 человек не сообщают, но, по данным прокуратуры Ирана, это военные и гражданские чиновники.

В прокуратуре Ирана также заявили, что продолжат заниматься этим вопросом и после окончания времени пребывания Трампа на посту.

Маловероятно, что Интерпол удовлетворит просьбу Тегерана, пишут американские СМИ. Принципы работы агентства запрещают ему совершать какие-либо действия политического характера.

Белый дом сообщения Тегеран пока не прокомментировал. Интерпол также пока не реагировал на это заявление.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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