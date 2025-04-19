Почти все западные лидеры понимают, что сейчас с Путиным нельзя договориться о мире.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после встречи с европейскими союзниками в Париже Великобритания, Франция и Германия могут "помочь нам сдвинуться с мертвой точки" относительно переговоров о мире в Украине. Кроме того, он отметил, что после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым США представили всем сторонам "контуры прочного и длительного мира".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Украина наконец согласилась предоставить контроль над своими полезными ископаемыми. Однако несмотря на все эти слова, мирное соглашение по войне в Украине не стало ближе, пишет The Times.

"Если уж на то пошло, то сейчас оно погрязло в растерянности Запада, соперничестве между участниками переговоров, политических зигзагах и растущем пессимизме и подозрительности в Киеве. Не появилось никаких подробностей относительно того, смогут ли европейцы гарантировать прекращение огня, и если да, то каким образом. Отказ Вашингтона предоставить американские войска для поддержки европейских миротворцев не изменился", - анализируют в материале.

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В то же время РФ только увеличила свои безжалостные атаки по украинским городам, убив за последнее время десятки мирных жителей и детей (речь идет о таких городах, как Сумы, Харьков и Кривой Рог).

"Российские спикеры самодовольно настаивают на том, что они готовы к миру, одновременно заранее выдвигая условия, которые равнозначны фактической капитуляции Украины, и обвиняя Киев в нарушении единственного пока достигнутого соглашения, начав атаки на российские энергетические сети", - отмечают в The Times.

В издании добавляют, что почти все западные правительства понимают, что российский диктатор Владимир Путин не хочет соглашаться на любое прекращение огня. Сейчас, как пишет The Times, целью Путина является захват как можно больше территории, чтобы тянуть время и увеличивать иллюзию Трампа о том, что он может как-то договориться с российским диктатором.

Однако даже команда президента США теряет терпение. В частности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа "не собирается продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд". По его словам, США имеют "другие приоритеты, на которых следует сосредоточиться".

"Тогда возникает вопрос: что будут делать США, если Трамп останется "разъяренным" на Путина и придет к выводу, что тот блокирует соглашение? Или "возьмет он пас", как сказал президент в пятницу, и переключит свое внимание на сделку с Ираном или на противостояние с Китаем в тарифной войне? Украинцы опасаются именно этого. И они не одиноки. Союзники господина Трампа по НАТО также подозревают, что Вашингтон просто скажет им, что Украина - это проблема Европы, и они должны ответить на вызов, тратя больше средств на собственную оборону и на оборону Украины", - прогнозируют в The Times.

Поэтому теперь премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, президенту Франции Эммануэлю Макрону и новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужна более четкая позиция по урегулированию конфликта в Украине, подчеркивают в издании.

"Однако это качество является недостижимым для администрации Трампа. Институциональный хаос сказался на введении американских тарифов на остальной мир, а предложения, которые звучат из уст президента по любым вопросам, похоже, демонстрируют мало последовательности или логики, кроме капризности. Миротворчество в Украине является неотложным и благородным делом. Но оно должно быть связано с реалистичной оценкой российских амбиций, обмана, безжалостности и недобросовестности", - объясняют в материале.

В The Times подытожили, что союзники Украины должны сделать больше для того, чтобы вооружить и поддержать наше государство. В то же время эти страны должны использовать всю дипломатию и другие средства, чтобы убедить Трампа делать те же действия.

Переговоры об окончании войны в Украине - последние новости

Ранее The New York Post писал, что решение о полном прекращении огня могут принять на следующей неделе. В частности источники издания сообщили, что Киев "на 90%" согласен с мирной программой президента Трамп, поэтому теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Россия.

В то же время президент США Дональд Трамп допустил выход своей страны из переговоров о мире в Украине. Он предположил, что может просто самоустраниться из переговорного процесса и бросить все на произвол судьбы, если задача покажется ему слишком трудной.

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