Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

Сейчас кандидат в президенты Беларуси находится в Литве.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вскоре сделает новое заявление.

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линам Линкявичюс. Именно в Литве сейчас находится Тихановская.

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"Говорил со Светланой Тихановской. Она бодра духом. Она выступит в ближайшее время", - написал литовский дипломат в своем Twitter.

Тихановская в Литве: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).

Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.

Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. При этом она заявила, что считает себя победителем на выборах.

Вчера стало известно, что она выехала в Литву.

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