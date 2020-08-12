Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской
11:10, 12 августа 2020Мир
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Сейчас кандидат в президенты Беларуси находится в Литве.
Тихановская уехала из Беларуси / скриншот видео
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вскоре сделает новое заявление.
Об этом сообщил глава МИД Литвы Линам Линкявичюс. Именно в Литве сейчас находится Тихановская.
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"Говорил со Светланой Тихановской. Она бодра духом. Она выступит в ближайшее время", - написал литовский дипломат в своем Twitter.
Тихановская в Литве: что известно
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).
- Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.
- Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. При этом она заявила, что считает себя победителем на выборах.
- Вчера стало известно, что она выехала в Литву.
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