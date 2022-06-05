По ее словам, ряды добровольцев продолжают пополняться.

На стороне Украины в войне с Российской Федерацией в белорусских батальонах воюют 1,5 тысячи человек.

Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ многие белорусы захотели помочь украинцам, был сформирован батальон.

"В настоящее время это 1,5 тысячи человек. На самом деле, он (батальон - УНИАН) не один: их несколько в разных городах, под наблюдением украинской армии", - рассказала она.

Тихановская подчеркнула, что ряды желающих воевать на украинской стороне продолжают пополняться.

"Многие в Беларуси хотят помочь Украине и в настоящее время проходят обучение в других странах. Сколько их и где они находятся, мне не разрешается говорить. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет опыта войны. Но наверняка количество беларусских бойцов на стороне Украины будет расти", - отметила оппозиционерка.

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что военное командование Вооружённых сил Республики Беларусь получало приказ о нападении на Украину. Она рассказала, почему высшие офицерские чины затормозили его.

Вас также могут заинтересовать новости: