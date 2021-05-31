Арест белорусского журналиста стал лишь очередным сигналом о том, что нужно искать новые способы защиты западных ценностей.

Запад неэффективен, когда приходится иметь дело с пытками, незаконными арестами, диким заключением без суда и вопиющими нарушениями международных законов, даже когда все это происходит под боком в Европе. Это одна из самых мрачных черт нашего времени.

Массовые протесты на верфях в Гданьске, падение Берлинской стены и даже "Арабская весна" не принесли желанную новую эру демократии. Вместо этого 21 век становится новой эрой автократии и правления зловещих диктаторов.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подготовил реакцию королевства на принудительное приземление самолета Ryanair в Беларуси, перехватить который Минск отправил истребитель МиГ-29, - пишет The Guardain. Все это было сделано для того, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича. Британскому дипломату следовало бы помнить, что реакция Лондона была бы гораздо мощнее, если бы королевство было членом ЕС. Великобритания теперь - лишь "маленький господин Эхо", ослабляющий Запад. Это одна из причин, почему белорусский автократ Александр Лукашенко может вести себя безнаказанно после отказа признать свое поражение на президентских выборах.

Читайте такжеСпецоперацию в аэропорту Минска могли готовить не для Протасевича-NextaПротасевич отвергал страх, что его враг может пойти на принудительное приземление самолета, поскольку это бы спровоцировало международное осуждение. Так и случилось. Но отсутствие болезненных коллективных действий, которые бы подкрепили слова раздражения, поражает больше всего. ЕС смог запретить полеты над Беларусью, но это было сделано в его же интересах. Решение лишит страну примерно 200 миллионов долларов в год. Брюссель также предложил до трех миллиардов евро грантов и займов, если произойдет невероятное и Лукашенко откажется от власти. США введут санкции против 9 государственных компаний. Но экспорт калия это не затронет. Так что, с точки зрения Лукашенко, наказание можно легко отбросить.

ЕС насторожен. Он не хочет толкать Лукашенко в еще более крепкие объятия Владимира Путина. А когда автократ угрожает в ответ наполнить ЕС иммигрантами и наркотиками, это пугает правительства ЕС. Лукашенко хорошо понимает доступный ему выбор. Он одним из первых присоединился к инициативе Китая "Единый пояс". Поэтому Беларусь - третий крупнейший получатель китайских денег.

Помимо этого предложение ЕС кажется мизерным. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал индустриальный парк Great Stone в окрестностях Минска "жемчужиной" инициативы "Единый пояс". Лукашенко заметит, что Германия полагается на рынки Китая и на газ России. Реакция Ангелы Меркель на воздушное "пиратство" будет сдержанной. Поскольку она сдает, что и Москва, и Пекин - союзники Лукашенко. Поэтому он может создать прецедент для политизации и нарушения воздушного пространства, выйдя сухим из воды.

Лукашенко не один такой. Китай аннулировал свои обещания для Гонконга и атаковал основополагающие права граждан. И никто серьезно не отреагировал на это.

"Протесты похожи на те, которые прошли в Беларуси, были эффективно подавлены. А лидеров за короткое время арестовали, несмотря на все меры предосторожности. То же самое произошло и с протестами против организованного военной хунтой государственного переворота в Мьянме и домашнего ареста Аун Сан Су Чжи. Массовые протесты больше не работают", - говорится в статье.

Читайте такжеFinancial Times: Наше будущее после COVID-19 определят пять силПочему? Прежде всего, методы наблюдения, разработанные и отточенные в Китае, теперь достигли нового уровня эффективности. Лукашенко не зря хвастается, что другие активисты, сбежавшие за границу, скоро тоже будут пойманы.

"Мы знаем, как вы выглядите", - сказал он на прошлой неделе.

Его жестокие спецслужбы уже бросили за решетку 400 политических заключенных. Они будут использовать передовые китайские цифровые технологии, чтобы идентифицировать и отследить каждого подозреваемого.

Во-вторых, существует факт китайской силы и денег, а также его опровержение утверждения, что экономический успех обязательно зависит от сочетания функциональной демократии с честным капитализмом. По всему миру лидеры однопартийных государств убеждены, что смогут скопировать китайский "ленинистский капитализм". Их банковские системы обеспечивают бесконечные кредиты, а правительства контролируют население. Хуже то, что многие западные компании и правительства помогают этому. Они стремятся получать заказы экспорта, особенно от Китая.

В-третьих, Запад в целом и США в частности боятся войны. Цена незаконных войн в Афганистане и Ираке, оплаченная жизнями и искалеченными телами, была слишком высокой. Демократии с профессиональными армиями не могут отправлять молодых мужчин и женщин на войну, игнорируя международный закон. Это подрывает готовность идти в бой, когда появляется реальная потребность это сделать. Нет никакого желания хотя бы пальцем пошевелить для противостояния новым деспотам.

Читайте такжеForeign Policy: Китай ведет себя более агрессивно по тем же причинам, что и РоссияИ самым зловещим стало то, что все большая часть политических правых на Западе больше не верят в практику аутентичной демократии. А значительная часть западного электората молча с этим соглашается. Демократия - это система, которая работает целостно, охватывая выборы и все защищенные ими свободы. Речь идет не только об основополагающих правах человека, но и о хорошем управлении и цивилизации как таковой. Таким образом, возникает капитализм, который не деградирует до кумовства и склеротической монополии.

Но в 2021 году большинство в Республиканской партии США, нынешнее правительство Великобритании, правительства в Польше и Венгрии и большая часть правых в ЕС не верят в эту практику и культуру. Сохранение политической власти, чего бы это ни стоило, слишком соблазнительно.

"Но не думайте, что Роман Протасевич, униженный садистами-охранниками, лишенный сна политический заключенный Алексей Навальный в России или гонконгские участники протестов, которые гниют в тюрьмах, - это чужая проблема. Ценности, за которые они страдают, универсальны", - говорится в статье.

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"Это ваш самолет могут неожиданно посадить или вашего ребенка на неопределенное время могут задержать без суда и следствия во время протеста. Осторожно! Демократия ценна. Атака против нее в любом месте - это наша проблема. Время проснуться", - предупреждает издание.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань