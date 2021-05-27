Ранее Польша закрыла авиапространство для белорусских перевозчиков.

Словакия запретила полеты над своей территорией и использование своих аэропортов самолетам белорусских авиакомпаний.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Иван Корчок в Twitter.

"Следуя решению саммита Европейского Совета, Словакия запрещает полеты в своем воздушном пространстве и использование своих аэропортов белорусским авиакомпаниям. Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - написал он.

Читайте такжеПольша закрыла авиапространство для белорусских перевозчиков

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора