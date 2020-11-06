Tesla Tequila отличается ароматом сухих фруктов и легкой ванили со сбалансированным послевкусием корицы и перца.

Компания Илона Маска Tesla начала производить и продавать текилу. Напиток стоимостью $250 разливают в стеклянные бутылки в форме молнии.

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Купить его можно в интернет-магазине компании, но не больше двух бутылок за раз.

"Представляем Tesla Tequila, эксклюзивную мелкосерийную текилу аньехо из 100% агавы премиум-класса, приготовленную из экологически чистых агав на высокогорьях и низменностях. Выдержанная в течение 15 месяцев в бочках из французского дуба и в выдувных вручную стеклянных бутылках, Tesla Tequila отличается ароматом сухих фруктов и легкой ванили со сбалансированным послевкусием корицы и перца", — говорится в описании.

В ленте Маска в Twitter есть пост от 1 апреля 2018 года, где он шутит, что Tesla стала банкротом, а он "отключился возле Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquilla, а на его щеках все еще видны следы засохших слез."

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

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Автор: Людмила Жерновская