Теракт в Вене произошел поздно вечером 2 ноября. В результате погибли мирные жители, нападавший был застрелен полицией.

В Вене признали существенные просчеты отдельных руководителей австрийских служб безопасности в оценке потенциальной террористической угрозы.

Об этом пишет DW.

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По словам руководителя полиции Вены Гергарда Пюрстля, это касается прежде всего ошибочной оценки действий нападавшего, совершившего теракт в столице.

Он говорит, что нападавший встречался с двумя немцами, которые уже находились под наблюдением у спецслужб, к тому же правоохранители проигнорировали информацию о попытке мужчины приобрести патроны в Словакии.

Отставки ждут от руководителя Венского управления Ведомства по охране конституции, волна увольнений прокатится и у ответственных за оценку безопасности отделах.

Теракт в Вене 2 ноября: что известно

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Автор: УНИАН