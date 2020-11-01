Продолжается проверка его возможной причастности к нападению.

Подозреваемый в нападении на священника во французском Лионе задержан.

Подозрительного мужчину, который соответствует описанию свидетелей, заметили пожарные в закусочной, сообщает BBC со ссылкой на лионскую газету Le Progres.

Имел ли он отношение к преступлению, пока неизвестно. Оружия при нем обнаружено не было. Продолжается проверка его возможной причастности к нападению.

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Как сообщается, священник находится в тяжелом состоянии. По данным Reuters, он получил опасные для жизни ранения. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был госпитализирован. Сам священник успел сказать полиции, что не знал нападавшего на него человека.

Полное имя священника не называется, но, как сообщается, он грек, Николас К. Известно, что ему 52 года и у него трое детей.

Напомним, во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Нападения во Франции: что предшествовало

Нападение в Лионе произошло через несколько дней после другого инцидента - нападения на церковь в Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

Все началось с того, что 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

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Автор: Александр Топчий