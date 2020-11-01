В Лионе стреляли в греческого священника / фото REUTERS

Подозреваемый в нападении на священника во французском Лионе задержан.

Подозрительного мужчину, который соответствует описанию свидетелей, заметили пожарные в закусочной, сообщает BBC со ссылкой на лионскую газету Le Progres.

Имел ли он отношение к преступлению, пока неизвестно. Оружия при нем обнаружено не было. Продолжается проверка его возможной причастности к нападению.

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Как сообщается, священник находится в тяжелом состоянии. По данным Reuters, он получил опасные для жизни ранения. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был госпитализирован. Сам священник успел сказать полиции, что не знал нападавшего на него человека.

Полное имя священника не называется, но, как сообщается, он грек, Николас К. Известно, что ему 52 года и у него трое детей.

Напомним, во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Нападения во Франции: что предшествовало

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Автор: Александр Топчий