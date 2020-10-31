Ранения получил православный священник местной греческой церкви.

Во французском городе Лион 31 октября неизвестный устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник. Нападавший скрылся.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"На месте стрельбы работают правоохранители, которые окружили периметр территории. Местным жителям рекомендуют избегать места проведения операции", - говорится в сообщении.

Предварительно, одного раненого госпитализировали в больницу. Как сообщает телеканал BFM, пострадавшим оказался православный священник.

"Злоумышленник якобы дважды выстрелил ему в живот, когда священник закрывал церковь. Во французской полиции заявляют, что пострадавший получил тяжелые ранения", - подчеркивает издание.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2 — UA News (@UrgentAlertNews) October 31, 2020

Что этому предшествовало

29 октября в результате кровавой резни в центре Ниццы погибли три человека. Неизвестный напал на верующих в Нотр-Даме. По данным СМИ, одну из женщин нашли без головы, мужчину - с перерезанным горлом, а еще одна жертва просто истекла кровью из-за ножевых ранений.

А еще через 2 часа в городе Авиньон неизвестный бросался также с ножом на прохожих, на место вызвали на полицейских и мужчина попытался с криками "Аллаху акбар!" напасть на них. Его ликвидировали.

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Автор: УНИАН