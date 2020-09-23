Эксперт отметил, что Путин не спешит поздравлять Лукашенко с инаугурацией.

Тайная инаугурация Александра Лукашенко в Беларуси является оскорбительной для президента России Владимира Путина.

Читайте такжеВласти Украины на срочных совещаниях определят свою позицию по тайной инаугурации Лукашенко - МИД

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала "Украина 24", назвав Лукашенко "катакомбным президентом".

"Я так понимаю, инаугурация готовилась в условиях секретности. Это такое новое политическое явление-катакомбный президент, который скрывается от СМИ, гостей и тому подобное. Я думаю, что в связи с этим даже Владимира Путина не проинформировали, что вообще-то обидно», - заявил Орешкин.

По его мнению, именно поэтому Путин не спешит поздравлять Лукашенко с инаугурацией.

"Лукашенко демонстрирует, скажем так, трудноуправляемость для Москвы. Поэтому, думаю, рассматривается вариант приведения к власти кого-то альтернативного, более договороспособного», - отметил политолог.

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк