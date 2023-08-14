Большинство судов, совершающих тайные рейсы, – не танкеры, а грузовые суда.

Российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайной поставки товаров в обход санкций. Российские суда также заходят в "теневые" порты, отключая передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS) и даже подделывая свое местонахождение.

Как пишет Foreign Policy, только за последние три месяца было выявлено более 600 случаев, когда корабли под флагом РФ переставали передавать информацию в AIS, что привело к пробелам в системе.

"Недавно 12 судов, которые курсировали между Россией и Ираном в Каспийском море, осуществляли заходы в "теневой" порт. Все они принадлежали российским или иранским организациям и плавали под российским или иранским флагом или и тем, и другим. Суда явно хотели, чтобы внешний мир знал как можно меньше об их присутствии в этих портах", – отмечают авторы материала, добавляя, что практика пребывания в море кораблей с выключенным трансмиттером – не новая. Однако когда эта схема используется в таких масштабах и одной из крупнейших стран мира, это может подорвать правила глобального судоходства.

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Отмечается, что день, когда 12 судов заходили в "теневой" порт, был выбран случайно. Тогда же 12 других кораблей осуществляли трансферы с судна на судно. И хотя этот маневр совершенно безвреден, когда в нем задействовано большое судно и меньшее судно, которое может проходить в более мелкие порты, это также является распространенной схемой среди тех кораблей, которые пытаются запутать свой маршрут.

"И это лишь одна часть тайны, которая сегодня окутывает судоходство на Каспийском море. В мае 138 судов под российским флагом, направлявшихся по Каспию, дали 657 "пробелов" в AIS. По данным Lloyd's List Intelligence, в июне было 625 таких "пробелов" с участием 160 судов, а в июле – не менее 630 с участием 157 судов. Это в четыре раза больше, чем в мае, июне и июле прошлого года, когда корабли под российским флагом в Каспийском море прекращали передачу данных 159, 135 и 138 раз соответственно", – говорится в статье.

Пользуются этой схемой и суда под флагом Ирана. Так, в мае "пробелы" имели 48 судов, которые выключали передачу данных 199 раз. В июне 48 иранских судов имели 218 "пробелов", а в июле 47 судов имели 192 "пробела". По сравнению с прошлым годом, количество таких "пробелов" выросло вдвое. Причем значительное количество судов, которые прекращали передачу данных в AIS, курсировали между российскими и иранскими портами. Для сравнения, азербайджанские, казахские и туркменские корабли, находившиеся в Каспийском море, имели очень мало "пробелов" в AIS.

"Несмотря на то, что корабли, путешествующие между Россией и Ираном, не должны беспокоиться о проверках, они явно предпочитают путешествовать тайно. Возможно, это потому, что бизнес развивается. Действительно, "пробелы" российской и иранской AIS не являются случайными, вызванными техническими проблемами или погодой: от 149 до 169 из них длились от четырех до семи дней, а от 50 до 92 – от восьми до 14 дней", – объясняет FT.

Кроме того, эти суда прибегают к практике передачи в AIS ложных данных. В тот же случайно выбранный день, когда 12 российских и иранских судов заходили в "теневой" порт, а 12 других совершали трансфер с судна на судно, четыре российских и иранских судна подменяли свое местонахождение, чтобы все выглядело так, будто они стоят в порту вблизи Каспийского море. На самом же деле, они уже находились в акватории Каспийского моря.

Отмечается, что до вторжения в Украину Россия не нуждалась в торговле с Ираном. В 2020 году она экспортировала в Иран товаров на сумму чуть более $1,4 млрд, а импортировала почти на $800 млн. Затем, в 2021 году, российский экспорт превысил 3 миллиарда долларов, а импорт — почти 1 миллиард долларов.

За время полномасштабной войны РФ против Украины Иран также превратился крайне необходимого поставщика оружия для России. В июне Москва заявила, что ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Ираном и другими странами Евразии до конца года, а Иран говорит, что рассчитывает на "большие объемы" обмена нефтью и газом с Россией.

"Но большинство судов, совершающих тайные рейсы, – не танкеры, а грузовые суда. Например, в июле 20 судов, которые были вне поля зрения радаров при выполнении своих рейсов, были танкерами, перевозившими нефть и химические продукты, а 129 были грузовыми судами, как показывают данные Lloyd's List Intelligence. (...) Российским компаниям точно удалось укрепить свои отношения с такими странами, как Китай, Индия и Турция: в 2022 году Россия импортировала из Турции вдвое больше, чем в 2021 году. Но России также приходится больше торговать с изгоями, такими как Иран, из-за чего она должна вести себя как они. Можно ожидать много теневых путешествий и заходов в порты Каспийского моря, трансферов с судна на судно и еще больше подделок AIS", – резюмирует FT.

Сотрудничество между Ираном и Россией

С начала полномасштабной войны на РФ было наложено большое количество санкций, что почти сделало невозможным покупку товаров военного или двойного назначения в большинстве стран. С тех пор Россия активно сотрудничает с Ираном.

В частности, именно эта страна поставляет в РФ дроны-камикадзе, которые оккупанты используют для ударов по Украине. Более того, Иран помогает России налаживать производство этих дронов на российской территории.

Кроме того, еще в апреле 2023 года СМИ писали о том, что российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые покупают у Ирана.

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