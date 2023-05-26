По этому пути в РФ могут отправлять беспилотники, пули и минометные снаряды.

Иран использует прямой путь для поставок оружия в Россию, с котором страны Запада ничего не могут сделать.

Как пишет CNN, через Каспийское море из Тегерана в Москву идет все больше и больше предполагаемых грузов с оружием. Эксперты считают, что этот маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Россия закупила для войны в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся "темными" - это свидетельствует о том, что их перемещение пытаются скрыть.

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В прошлом году компания Lloyd's List Intelligence выявила сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Издание отмечает, что это произошло вскоре после того, как Тегеран обвинили в продаже БПЛА Москве. Уже осенью РФ чаще использовала иранские дроны по территории Украины, в том числе против критической инфраструктуры.

Аналитики считают, что у западных союзников Украины мало сил, чтобы остановить такие поставки оружия. "Нет риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран - у них нет возможности или мотива препятствовать такого рода обмену", - отметил аналитик EOS Risk Group Мартин Келли.

Как Иран помогает России

Напомним, что прошлым летом Иран обвинили в продаже БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6 России. Российские захватчики активно использовали их для атак по украинским городам и критической инфраструктуры Украины.

Изначально в Тегеране отрицали это, заявляя, что готовы провести совместное расследование того, как их дроны могли попасть на вооружение страны- агрессора.

Позже они признали продажу беспилотников Москве, однако сказали, что сделали это еще до начала полномасштабной войны. При этом СМИ сообщали, что поставки БПЛА продолжаются.

Весной президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран передал России более тысячи дронов и другое вооружение.

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