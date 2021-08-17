По словам секретаря СНБО, ситуация на контроле у президента Украины.

В Афганистан, который захватили талибы, 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов телеканалу"Украина 24".

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", - заявил он.

По словам секретаря СНБО, ситуация находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеНа военной базе под Кабулом "застряли" 12 украинцев-МИД"Периодически происходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, попавших в такую ситуацию. Но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация", - добавил Данилов.

Как сообщал УНИАН, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, уже 153 украинских граждан, украинцев афганского происхождения желают покинуть Афганистан, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан".

Ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сообщил, что в Афганистане 74 граждан Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации.

Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные - граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан.

Автор: Инна Андалицкая