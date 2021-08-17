Погибший отчаянно пытался сбежать из страны.

В шасси вылетевшего из Кабула американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили останки афганца, который отчаянно пытался сбежать из страны.

Как пишет издание Politico, скорее всему, мужчина привязал себя к шасси самолета, чтобы таким образом покинуть захваченный талибами Кабул.

Журналисты сообщают, что на данный момент самолет неисправен.

При этом в сети активно распространяется видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17 одним из пассажиров. На записи запечатлено, как за бортом находится человек, его тело треплет ветер.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Читайте также"Талибан" объявил о полной "амнистии" в АфганистанеМинистр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Автор: Катерина Шварц