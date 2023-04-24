Российский пропагандист Соловьева уже предложил американцу трудоустройство.

Звезда FOX News Такер Карлсон, о чьем увольнении стало известно накануне, мог быть уволен из-за иска о дискриминации, поданного бывшим продюсером его политического ток-шоу.

Как сообщает Los Angeles Times, медиа-магнат Руперт Мердок приказал уволить Такера Карлсона после того, как месяцем ранее Эбби Гроссберг, которая работала продюсером Tucker Carlson Tonight, подала иск, в котором утверждала, что юристы FOX News запугивали ее. Целью было, чтобы она давала лживые показания в деле по иску Dominion Voting Systems, которая обвиняла FOX News в клевете. Гроссберг также заявила в иске, что в FOX News царит культура сексизма и женоненавистничества.

По информации Los Angeles Times, Мердока и ранее беспокоило поведение Карлсона, в частности, его утверждение о том, что тайные правительственные агенты якобы участвовать в штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа после того, как последний проиграл президентские выборы.

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Издание также утверждает, что увольнение не было напрямую связано с громким делом против Dominion, но и оно могла сыграть определенную роль в решении об его увольнении.

Вскоре после сообщения об увольнении Карлсона телеканал российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live" публично предложил ему трудоустройство.

"Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена", - написал пропагандист в Telegram.

Громкое дело FOX News против Dominion Voting Systems

Компания Dominion Voting Systems, которая производит машины для подсчета бюллетеней, подавала иск против FOX News из-за ложных обвинений в том, что техника использовалась для фальсификации президентских выборов в пользу Джо Байдена. Соответствующие заявления звучали шоу Такера Карлсона.

На прошлой неделе FOX News удалось урегулировать дело о клевете, согласившись выплатить компании 787,5 миллиона долларов,

Чем известен Такер Карлсон

С 2009 года американский журналист и политический обозреватель работает на FOX News. Сначала он появлялся в программах в качестве гостя и политического аналитика. Впоследствии (с 2016 года) получил собственное политическое шоу, которое вел до сих пор и через которое распространял российскую и китайскую пропаганду, в чем его неоднократно обвиняли.

Среди прочего, Такер Карлсон является сторонником российского диктатора Владимира Путина, приязнь к которому он призывал не считать изменой. Он публично оправдывал российское вторжение в Украину, называя его "спором на границе". Карлсон также распространяет российские фейки об американских военных и биолабораториях США в Украине, помогая российские пропаганде продвигать свои нарративы на иностранную аудиторию.

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