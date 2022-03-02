Со стороны России также оказывается давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сообщил, что Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением президента РФ Владимира Путина и предоставят ему помощь в войне против Украины.

Мусаев сообщил, что на конфидециальном уровне Таджикистан и Киргизстан выразили готовность оказать РФ военную помощь, передает Украинская правда.

"Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне".

Со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

По последним заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.

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