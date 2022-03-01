Боррель добавил, что, возможно, белорусам трудно выразить свои чувства в условиях тотального угнетения.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель опубликовал обращение к белорусам.

В своем Twitter он поблагодарил их за поддержку украинцев.

Он отметил, что многие граждане пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь, а теперь некоторые из белорусов выступают против войны в Украине при поддержке их страны.

"Дорогие белорусские друзья, мы живем в тяжелые времена. И в такие темные времена, когда Россия ворвалась к вашему соседу Украине и с белорусской земли на вашего соседа летят ракеты, вас попросили прийти на избирательные участки и проголосовать за Конституцию, которую сделали, не учитывая вашего мнения", – заявил Борель.

Он добавил, что, возможно, белорусам трудно выразить свои чувства в условиях тотального угнетения.

Борель отметил, что 27 февраля сотни белорусов арестовали во время мирных протестов против войны России в Украине. Поэтому он поблагодарил их за храбрость и за то, что они не наблюдают за этой трагедией молча. Он призвал белорусов продолжать призывать правительство своей страны прекратить войну в Украине.

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