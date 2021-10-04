Правительство Южной Кореи выразило надежду на возобновление межкорейского диалога.

Южная и Северная Кореи в понедельник, 4 октября, полностью восстановили свои прямые линии связи примерно через два месяца после их прерывания из-за протеста Пхеньяна против ежегодных совместных военных учений Юга и США.

Этот шаг вселяет надежду на возобновление межкорейского диалога, передает южнокорейское Yonhap News Agency.

По словам местных властей, обе стороны поддерживали контакт с помощью горячей линии для военных и отдельного канала связи. Несколькими часами ранее государственные СМИ Северной Кореи объявили, что линии заработают в нормальном режиме с 9 утра по местному времени.

Правительство Южной Кореи выразило надежду на возобновление межкорейского диалога.

"Благодаря такому стабильному управлению линиями связи и быстрому возобновлению диалога правительство надеется начать и продвигать предметные обсуждения по улучшению межкорейских отношений и укреплению мира на Корейском полуострове, наряду с выполнением соглашений между двумя странами", - говорится в заявлении южнокорейского Министерства объединения.

На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на заседании парламента, что он восстановит трансграничные коммуникации с начала октября. По его словам, это делается, чтобы "реализовать ожидания и желание всего народа, который хочет восстановления отношений между Севером и Югом как можно скорее и установления прочного мира на Корейском полуострове". В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что налаживание диалога полностью зависит от Южной Кореи.

Читайте такжеАвтор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда погиб в аварии (фото)Ранее, в июне прошлого года КНДР взорвала офис связи в своем приграничном городе Кэсон и в одностороннем порядке перекрыла все межкорейские коммуникационные линии из-за антипхеньяновских листовок, разосланных Югом.

Горячие линии возобновили работу в конце июля, но с августа Север снова отказался отвечать на звонки Сеула дважды в день в знак протеста против плана Южной Кореи и США провести свои совместные военные учения: КНДР осуждает ежегодные военные учения союзников как репетицию вторжения.

В недавнем выступлении в ООН президент Республики Корея (Южной Кореи) Мун Чжэ Ин снова предложил объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов. Северная Корея назвала это предложение "замечательной идеей", заявив, однако, что готова обсуждать улучшение межкорейских отношений только тогда, когда Сеул откажется от двойных стандартов в отношении своих "оборонительных" испытаний оружия и "враждебной" политики по отношению к режиму КНДР.

Южнокорейский министр по делам объединения двух Корей Ли Ин Ен заявил журналистам в Берлине в воскресенье, что Южная Корея будет настаивать на проведении переговоров на высоком уровне с Северной Кореей до конца этого года. Он посетил три европейские страны, включая Германию, чтобы заручиться поддержкой усилий Сеула по улучшению отношений с Пхеньяном.

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Автор: Катерина Комолова