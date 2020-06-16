КНДР взорвала офис на границе с Южной Кореей, через который проходила связь между странами

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

На границе между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Yonhap".

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса.

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"Мы подтверждаем, что здание межкорейского офиса связи было взорвано сегодня в 14:49 по местному времени. Министерство объединения продолжает устанавливать подробности", - отметили в ведомстве, указав, что "пока не располагает других деталей" того происшедшего.

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности.

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