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КНДР взорвала офис на границе с Южной Кореей, через который проходила связь между странами

11:44, 16 июня 2020
Мир
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На границе Корей прогремел взрыв / фото REUTERS

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Yonhap".

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса. 

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"Мы подтверждаем, что здание межкорейского офиса связи было взорвано сегодня в 14:49 по местному времени. Министерство объединения продолжает устанавливать подробности", - отметили в ведомстве, указав, что "пока не располагает других деталей" того происшедшего.

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

Войска Южной Кореи приведены в состояние повышенной готовности. 

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