Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон возмущена проведением совместных учений США и Южной Кореи.
Об этом сообщает AP.
Учения Южной Кореи Ким назвала "вероломным поведением", которые подтолкнут союзников к "более серьезной угрозе безопасности". Также она считает, что учения являются репетицией вторжения.
"Учения - наиболее яркое выражение враждебной политики США по отношению к КНДР, направленной на то, чтобы задушить наше государство силой, и нежелательный акт самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену, поскольку они угрожают безопасности нашего государства", - сказала Ким.
Она предупредила, что на Корейском полуострове не будет стабильного мира, если США не выведут свои войска с юга.
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"Для установления мира на полуострове США необходимо вывести свои войска и военную технику, находящуюся в Южной Корее. Пока американские войска остаются там, основная причина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове никогда не исчезнет", - заявила она.
По данным южнокорейских СМИ, совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.