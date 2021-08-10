Сестра Ким Чен Ына предупредила, что на Корейском полуострове не будет стабильного мира, если США не выведут свои войска из Южной Кореи.

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон возмущена проведением совместных учений США и Южной Кореи.

Об этом сообщает AP.

Учения Южной Кореи Ким назвала "вероломным поведением", которые подтолкнут союзников к "более серьезной угрозе безопасности". Также она считает, что учения являются репетицией вторжения.

"Учения - наиболее яркое выражение враждебной политики США по отношению к КНДР, направленной на то, чтобы задушить наше государство силой, и нежелательный акт самоуничтожения, за который следует заплатить высокую цену, поскольку они угрожают безопасности нашего государства", - сказала Ким.

Она предупредила, что на Корейском полуострове не будет стабильного мира, если США не выведут свои войска с юга.

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"Для установления мира на полуострове США необходимо вывести свои войска и военную технику, находящуюся в Южной Корее. Пока американские войска остаются там, основная причина периодического обострения ситуации на Корейском полуострове никогда не исчезнет", - заявила она.

По данным южнокорейских СМИ, совместные учения двух стран пройдут с 16 по 26 августа в виде компьютерной симуляции без реальных тренировок.

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Автор: Денис Прядко