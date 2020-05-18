Süddeutsche Zeitung: Германия не осмеливается наказать Россию за атаки на ее суверенитет

В Берлине понимают, что Москва атакует немецкий суверенитет, но не решаются нанести достаточно жесткий ответ.

Можно было легко заметить, насколько неприятно было канцлеру Ангеле Меркель выступать на пленарном заседании Бундестага и рассказывать о кибератаках против немецкого парламента, которые состоялись весной 2015 года. Эти же нападения касались и ее электронной почты.

"Мне от этого больно", - сказала канцлер искренне. Она всегда старалась улучшить отношения с Россией. Но теперь появились "твердые доказательства", что "российские силы" ответствены за хакерские атаки. И хоть Меркель говорила о "возмутительных событиях", реакции на поступки России до сих пор нет. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отвергает все обвинения, озвученные Меркель. По его словам, конкретных доказательств нет. Но через пять лет после кибератак Генеральная прокурора Германии получила ордер на арест Дмитрия Бадина. 29-летний россиянин работает на российскую военную разведку - ГРУ, а именно в киберподразделении 26165, которое также известено как Fancy Bear или APT28. Бадин заразил сеть Бундестага вирусом, который также обнаружили на компьютерах в офисе канцлера.

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Немецкая система юстиции еще не имела дело с такими случаями. Иностранный шпион, член иностранной военной разведки, совершил атаку против парламента Германии. Именно так квалифицировала преступление Федеральная криминальная полиция (BKA), которая за пять лет провела тщательную работу и собрала большое количество доказательств. И судья Федерального суда, который подписал ордер на арест, очевидно, согласен с выводами следствия.

Ордер на арест насчитывает более 50 страниц. И он чрезвычайно четкий. В нем перечислены доказательства против российского хакера, а также факты, которые доказывают его принадлежность к ГРУ. В выводах говорится о масштабах дела и его правовая оценка. Это "особо тяжелый случай" шпионажа, - написал судья. Это была атака против парламента Германии, а значит против защитника суверенитета ФРГ, ее народа и центрального элемента демократии. И совершила эту атаку военная служба России. Это "беспрецедентный" случай. Также судья считает, что ГРУ похитило данные для "дезинформации". И что дальше?

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Издание пишет, что федеральное правительство Германии кажется растерянным и не знает, как реагировать на результаты расследования. Меркель по крайней мере задала направление для реакции в Бундестаге. Она сказала, что правительство возмущено и жесткий дипломатический ответ не исключен. Но до сих пор конкретных решений нет. Есть определенные сомнения. Ордер на арест уже можно рассматривать как сильный намек для Москвы. А отношения с Россией и без того накалены, - говорят в Берлине. С другой стороны, правительство хочет дать Москве понять, что такое поведение не приемлемо.

В правительственных кругах в Берлине говорят, что речь идет не только о хакерской атаке против Бундестага, которая сама по себе имеет "огромное" значение. Говорится также о том, что российские спецслужбы уже давно нарушают все правила игры. Они совершают не только кибератаки, но и убийства на немецкой территории. 23 августа 2019 года наемный убийца застрелил посреди Берлина чеченца, который воевал против армии России. Убийство произошло за считанные метры от офиса федеральной канцелярии ФРГ. Исполнителя схватили на месте. Немецкие следователи считают, что его в Германию прислали спецслужбы России. В ближайшие недели генеральный прокурор примет решение, будут ли государственные органы РФ указаны в обвинительном заключении как заказчик. Если да, тогда дело будет рассматриваться не просто как убийство, а как акт государственного терроризма.

В немецком правительстве понимают, что нельзя каждый случай рассматривать отдельно. Нужно, в первую очередь, видеть все большую агрессивность Москвы, которая стоит за ними. Меркель во время выступления в Бундестаге напомнила, что Россия придерживается "стратегии гибридной войны".

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Sueddeutsche Zeitung пишет, что в федеральной канцелярии, МИД и федеральной службе разведки (BND) не могут решить, как лучше отреагировать на поведение Кремля. Обычно в таких случаях принято высылать сотрудников спецслужб, которые действуют на территории как дипломаты. Но есть угроза, что Кремль сделает то же самое с немецкими дипломатами. И так Германия навредит сама себе.

"Атака против Бундестага была атакой против нашей страны. Поэтому от министра иностранных дел Хайко Мааса я жду как минимум того, что он вызовет российского посла", - требует политик от "Свободной демократической партии" Мануэль Хеферлин.

"Со времен Гийома ни один иностранный шпион не подбирался так близко к немецкому канцлеру. Поэтому ответ на этот инцидент должен включать все последствия: правовые и политические", - добавил политик.

Издание напоминает, что Гюнтер Гийом был агентом ГДР, который в 1970-е годы стал личным референтом канцлера ФРГ Вилли Брандта. Его разоблачение стало причиной для отставки канцлера.