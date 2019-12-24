Financial Times: Чеченцы в Германии боятся расправы Кремля после наглого убийства в Берлине

После дерзкого убийства «врага Кремля» посреди дня в Берлине чеченцы боятся, что никто их не защитит от российской расправы.

Когда в августе появились новости о том, что бывшего чеченского бойца убили посреди бела дня в Берлине, Мухаммад Абдурахманов начал бояться, что он станет следующим.

«Я почувствовал, что Германия больше не безопасное место для таких людей, как я», - сказал мужчина журналистам Financial Times.

Абдурахманов один из тысяч чеченцев, которые покинули родной край в Северном Кавказе, чтобы укрыться от все более жестокого режима Рамзана Кадырова. Многие из них думали, что наконец вырвались из тисков чеченского автократа и теперь могут безопасно жить в Европе. Убийство Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии чеченского происхождения, разбило их надежды. Выходцы из Чечни, которые живут за рубежом, особенно те, кто воевал против России во время войны за независимость республики, уже давно на прицеле Кремля. Но убийство Хангошвили было чем-то новым. Наглая расправа в людном парке Берлина, кажется, была нацелена на то, чтобы терроризировать чеченскую общину.

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«Это была попытка запугать всех чеченцев в изгнании», - сказал немецкий депутат Франк Швабе, который отчитывается Совету Европы о правах человека на Северном Кавказе.

«Они хотели послать сигнал в духе «мы доберемся до всех вас, даже если вы за рубежом»», - добавил он.

Дело об убийстве чеченца в Берлине вызвало дипломатический кризис в отношениях Германии и России. В этом месяце немецкие федеральные прокуроры сказали, что подозревают российский или чеченской след в убийстве. Берлин выслал двух сотрудников посольства РФ из-за отказа Москвы сотрудничать со следствием. Российская сторона объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата.

Россия отрицает причастность к делу Хангошвили. Но президент Владимир Путин сказал, что жертва была «жестокой и кровожадной особой», которая была среди «организаторов взрывов в московском метро». Издание пишет, что убийство произошло на фоне обострения внимания к тому, как Кремль расправляется со своими врагами на Западе. В частности, скандальными стали покушение на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля и убийство Александра Литвиненко в Великобритании.

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Но чеченцы тоже нередко становились жертвами. К примеру, бывший охранник Кадырова Умар Израилов, который стал критиком режима в Чечне, был застрелен в Вене в 2009 году. Оппозиционный активист Мансур Садулаев, который бежал из страны в 2012 году, получил столько угроз в Австрии, что его взяли под круглосуточную защиту полиции. Издание пишет, что Садулаев отбыл два года наказания в тюрьме за участие в войне против России в начале 2000-х годов. Как только его выпустили, он сбежал за границу, поскольку заметил, что неизвестный вооруженный мужчина следит за его домом.

«Если вы на их радаре, только вопрос времени, когда вас убьют или бросят за решетку», - сказал он.