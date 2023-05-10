Экс-президент США обязан уплатить по гражданскому иску Джин Кэрролл 5 миллионов долларов. Сам Трамп назвал вердикт "полным позором".

Федеральный суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в совершении сексуального насилия весной 1996 года над журналисткой и писательницей Джин Кэрролл в примерочной торгового центра.

Как пишет CNN, присяжные по гражданскому иску Кэрролл признали Трампа ответственным за избиение журналистки.

Суд присяжных постановил, что Дональд Трамп должен выплатить Джин Кэрролл около 2 миллионов долларов в качестве компенсации.

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Кроме этого, присяжные признали Трампа виновным в клевете - в 2022 году он опровергал обвинения Кэрролл. За это бывший президент должен выплатить Кэрролл почти 3 миллиона долларов в качестве компенсации.

В то же время экс-президента США не признали виновным в изнасиловании. Кэрролл подал в суд на Трампа за избиение, утверждая, что его поведение квалифицируется как сексуальное преступление, поскольку это было изнасилование, сексуальное насилие или насильственные прикосновения. Хотя присяжные не признали, что это было именно изнасилование, они все же признали доказательства истицы, что Трамп совершил сексуальное насилие, что позволило ей получить возмещение за иск об избиении.

В соответствии с законом Нью-Йорка о совершеннолетних лицах, переживших сексуальные преступления, принятым в мае 2022 года, такие люди могут подать гражданский иск против обидчика о возмещении ущерба, даже если установленный законом срок давности для подачи иска истек, если они также смогут доказать, что преступление квалифицируется как сексуальное преступление в соответствии с законом.

Сам экс-президент Дональд Трамп назвал вердикт присяжных "полным позором" и заявил, что это "продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен". Он продолжал утверждать, что не знает, кто такая Джин Кэрролл.

А его пресс-секретарь Стивен Ченг повторил слова Трампа в своем заявлении, назвав это дело "фальшивым".

Дело Кэрролл против Трампа

Как сообщал УНИАН, в 2019 году, когда Трамп находился на посту президента США, журналистка Джин Кэрролл заявила, что изнасиловал ее в примерочной универмага на Манхэттене в 1996 году. Рассмотрение дела в суде началось в апреле 2023 года.

Ранее стало известно, что Трамп просил суд отложить рассмотрение дела о клевете на четыре недели из-за повышенного внимания к процессу со стороны СМИ. При этом, экс-президент отказался от показаний в суде, но публично подчеркивал, что якобы не мог изнасиловать Кэрролл, потому что она "не его тип".

Напомним, в общей сложности более 10 женщин обвиняли Трамп в изнасиловании, однако он отрицает их заявления.

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