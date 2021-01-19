Завтра 45-й лидер США потеряет свою президентскую неприкосновенность.

После поражения на выборах Дональд Трамп потратил последние два месяца на посту президента США на постоянные попытки отменить результаты голосования. Но безуспешно. Доморощенные "психиатры" считают, что он якобы всю свою жизнь боится, что его будут считать неудачником. И именно этот страх заставил его развернуть битву против демократии.

Но возможен и другой мотив: 20 января после обеда ни один юридический щит не будет защищать Трампа от судебных процессов. Он снова будет уязвим перед целым рядом гражданских и уголовных юридических угроз, - пишет The Economist.

Читайте такжеПеред инаугурацией Байдена в Вашингтон перебросят 25 тысяч военных НацгвардииСамые большие проблемы Трампа могут поджидать в его некогда родном городе, где Манхэттенский окружной прокурор Сайрус Вэнс расследует несколько его вероятных финансовых преступлений. Эти расследования касаются и тайных выплат звезде кино для взрослых и модели Playboy в день выборов 2016 года. Бывший юрист и помощник Трампа Майкл Коэн, который теперь за решеткой за ложь перед Конгрессом и другие преступления, сказал, что его бывший босс приказал ему заплатить этим женщинам. Речь идет о порно актрисе Сторми Дэниелз и модели Карен МакДугал. Трамп не хотел, чтобы разоблачения его внебрачных отношений повлияли на предвыборную кампанию.

В рамках своего расследования Вэнс изъял у компании Mazars USA финансовые и налоговые документы за 8 лет. Эта компания занималась бухгалтерией Трампа. 45-й президент США подал иск против действий прокурора, но проиграл во всех инстанциях. Он подал апелляцию. И в июле 2020 года Верховный суд постановил, что "общественность имеет право истребовать доказательства о любом человеке включительно с президентом".

Но несмотря на то, что судьи отвергли утверждения Трампа о полном иммунитете президента США к любым уголовным расследованиям, они бросили ему "спасательный круг" - еще один шанс привести менее причудливые аргументы против действий прокурора в судах низшей инстанции. Во "втором туре" Трамп показал себя не лучше. Но Верховный суд рассматривает последнюю апелляцию вот уже три месяца. Из-за это окружной прокурор не мог получить президентские документы.

Читайте такжеРашагейт: в США рассекретят документы о связях Трампа с РоссиейВэнс готов действовать, как только Верховный суд отвергнет последнюю апелляцию Трампа. А судебные эксперты, собственно, ожидают, что решение будет именно таким. Некоторые обозреватели считают, что это произойдет сразу после того, как Трамп покинет президентское кресло и восстановит свою роль обычного гражданина в обществе. Последствия этого могут быть огромными. В ведомстве Вэнса считают, что расследование может охватить гораздо больше, чем тайные выплаты женщинам.

Специальное подразделение готово "закопаться" в документы, которые Mazars может прислать уже в ближайшие недели. В числе потенциальных обвинений, если найдутся нужные доказательства, могут быть сговор ради обмана, фальсификация деловых записей, страховое и уголовное налоговое мошенничество. Некоторые из этих потенциальных обвинений предусматривают заключение до 25 лет.

Столкнется ли Трамп или члены его семьи с уголовным обвинением? Пока не известно. Вэнс не сможет сказать, насколько серьезное дело против него, пока не получит документы. Сейчас можно лишь точно утверждать, что Трамп изо всех сил пытался оставить информацию о своих финансах в тайне. И довольно скоро она может оказаться на рассмотрении присяжных.

В Нью-Йорке Трампа также ждут и другие проблемы, которые могут стоить ему если не свободы, то денег. Опираясь на показания Коэна, Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс расследует потенциальные мошеннические бизнес-практики Трампа и его Trump Organisation. Они якобы занижали стоимость своих активов, когда подавали заявки на займы, а также делали это, чтобы уклониться от налогообложения. В Trump Organisation говорят, что расследование Джеймс политически мотивировано.

Читайте такжеТрамп записал прощальное видеообращениеДругие гражданские иски ждут разбирательства в Нью-Йорке. В частности, их подали бывшая журналистка Джин Кэрролл и экс-участница шоу "Ученик" Саммер Зервос. Трамп был ведущим этого шоу. Кэрролл написала в 2019 году, что Трамп изнасиловал ее в примерочной универмага на Манхэттене. Зервос утверждает, что во время съемок шоу Трамп домагался ее. Обе женщины подали на него в суд, когда он заявил, что они лгут. После второго импичмента 13 января Кэрролл написала в Twitter: "Он порвал нашу демократию. Я собираюсь порвать его в суде".

The Economist и ряд других расследований против Трампа. Генеральный прокурор округа Колумбия расследует дело против членов его семьи, которые могли незаконно получить финансовую выгоду от его президентства. Причины, по которым Палата представителей во второй раз поддержала импичмент Трампа, тоже могут стать причиной для уголовных производств. Ведь подстрекательство к беспорядкам - это уголовное преступление в округе Колумбия. Также проблемы может создать часовой телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия, который состоялся 2 января. Организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" попросили Департамент юстиции США и прокуроров в Джорджии расследовать требования Трампа "найти" еще 12 тысяч голосов, чтобы он мог победить в штате.

Также в Нью-Йорке могут допросить свидетелей по делу о первых попытках Трампа повлиять на ход выборов в США. В частности, речь идет о телефонном разговоре с президентом Украины, во время которого американский президент требовал от украинского лидера найти "грязь" против сына его политического соперника - Хантера Байдена. Вымогательство и заговор - это уголовное преступление в штате Нью-Йорк.

Читайте такжеCNN: Трамп изолирован и "жалеет себя" в Белом домеС приближением конца его президентства Трамп может решить, что может помиловать сам себя. Ни один президент США в истории не занимался таким "юридическим самоудовлетворением". Хотя Ричард Никсон размышлял об этом в 1974 году перед тем, как в Департаменте юстиции объяснили, что это противоречит принципу, который запрещает кому-либо быть "судьей в собственном же деле". Самопомилование может также противоречить инстинктам самого Трампа. Поскольку он должен будет признать свои потенциальные преступления. Конституция предусматривает помилование только для "нарушений", а не для людей.

Стратегия также может вылезти боком, если суды решат, что помилование самого себя неконституционно. Трамп таким образом сам составит детальный список потенциальных преступлений, которые прокуроры начнут расследовать. В любом случае, избавление от ответственности на федеральном уровне не защитит помилованного от лабиринтов законов на уровне штатов. Дни расплаты приближаются.

Посадят ли Трампа за решетку?

О том, что Трамп может сесть за решетку, когда уже не будет президентом, писало издание TIME. Журнал тоже перечислял целый ряд нарушений, которые могут вылиться в уголовные дела против 45-го президента США. Однако, вопрос, допустить ли такое преследование, будет одним из самых больших вызовов для администрации Байдена.

В свою очередь, издание New York Times писало, что осуждение Трампа - плохая идея. Есть причины полагать, что многие дела против него будет трудно довести до конца. Но сам процесс сделает из него "мученика". Трамп так сможет отобрать внимание американцев у своего преемника и подготовить свое возвращение.

Издание Politico писало, что 45-й президент США точно не станет еще и 47-м. И для этого существует три веские причины. Хотя бы потому, что в Республиканской партии хватает энергичных и амбициозных политиков. И верность Трампу быстро испарится.

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Перевод: Лесь Дымань