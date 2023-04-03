Речь идет о "грязной" истории американского политика, которая тянется за ним с 2006 года.

Бывший президент США Дональд Трамп собирается в Нью-Йорк для того, чтобы принять участие в первом судебном заседании по делу об истории с порнозвездой Сторми Дэниелс.

Речь идет о скандале, который тянется за Трампом с 2006 года. Тогда американская звезда фильмов "для взрослых" Сторми Дэниелс заявила, что получила деньги от политика за предоставление секс-услуг в отеле возле курортного озера Тахо. По данным Reuters, Трамп собирается вылететь в город вечером 3 апреля, из Флориды.

Уже во вторник Трамп должен свидетельствовать перед судом. В рамках процессуальных действий экс-лидер США сфотографируется для следствия, предоставить отпечатки пальцев, а также выслушает аргументы стороны обвинителя, которые до сих пор еще публично не разглашали.

Видео дня

Издание подчеркиваю, что этот случай - первый в истории США, когда бывший лидер страны должен предстать перед судом из-за выдвинутых против него уголовных обвинений.

Сообщается, что хотя Трамп прибудет в здание суда лишь днем 4 апреля (ночь он планирует провести в собственном имении на Манхэттене), город готовится к его визиту еще с выходных: вокруг его имения Трамп-тауэра возводят баррикады, также к протестам готовятся возле уголовного суда Манхэттена.

Как прокомментировали в Департаменте полиции Нью-Йорка, правоохранители ожидают, что в день заседания суда, столкнутся с масштабными беспорядками из-за Трампа.

"Полицейские силы приведены в состояние боевой готовности, и департамент находится в готовности, что среагировать в случае необходимости, и будет гарантировать, что каждый участник протеста сможет мирно отстоять свои права", - говорится в заявлении.

Скандал между Трампом и Сторми Дэниелс

Напомним, что с порноактрисой Сторми Дэниелс Трамп якобы встретился на благотворительном гольф-турнире в 2006 году. Тогда за время, которое они провели в постели, Трамп заплатил деньги

Уже в октябре 2016 года американские прокуроры выяснили, что Трамп заплатил своей любовнице 130 тысяч долларов под видом, что дает ей эти деньги неразглашение общей истории, однако, по мнению следствия, денежный перевод Трамп сделал для финансирования своей предвыборной кампании.

Сейчас Трамп публично говорит, что не имеет ничего общего с этим случаем коррупции и утверждает, что дело против него специально инициировала администрация действующего лидера США Джо Байдена.

Вас также могут заинтересовать новости: