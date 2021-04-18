Военные корабли Королевского флота отправятся в Черное море в следующем месяце.

Британские военные корабли направятся к Черному морю, в связи из-за сосредоточения российских войск около украинской границы.

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Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Как сообщается, в следующем месяце военные корабли Королевского флота отправятся в Черное море, поскольку напряженность между украинскими и российскими войсками продолжает расти.

"Вывод кораблей к берегам Украины призван продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе после того, как на прошлой неделе президент Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море из-за опасений эскалации кризиса", — говорится в сообщении.

Как сообщается, эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23 отделится от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направится через Босфор в Черное море.

Стягивание войск РФ к границам с Украиной

В начале марта Россия сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times написала, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

14 апреля министр обороны Андрей Таран заявил, что численность российских военнослужащих у северных и восточных границ Украины может вырасти до 110 тыс. личного персонала.

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Автор: Екатерина Лиманская