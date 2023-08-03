Массовую драку якобы спровоцировал пьяный гостиничный фотограф.

В Турции снова избили русских туристов. На этот раз инцидент произошел в пятизвездочном отеле "Loxia Comfort Club" в городе Сиде.

Как сообщают росСМИ, российские туристы стали участниками массовой драки с охранниками. Кулаками не ограничились - в ход пошли даже стулья.

По версии телеграмм-каналов, турист из Подмосковья Никита прилетел в Турцию на отдых со своей девушкой и сестрой. Впрочем, отпуск не задался с первого же дня. Компания пошла на ужин в гостиничный ресторан, где россиян якобы начал приставать пьяный гостиничный фотограф Ричард. Мужчина якобы предложил россиянам покурить кальян вместе.

"В качестве "оплаты" он попросил принести ему коктейль виски с колой. Те согласились на сделку. Но чем больше накидывался Ричард, тем агрессивнее он становился. Начал приставать к сестре Никиты. Не срослось. Пошел докапываться до остальных туристов", - утверждают росСМИ.

После этого Ричард якобы начал драку с туристом из Эстонии. Россиянин Никита бросился их мирить, но пришли охранники. Началась массовая драка стульями.

Как пишут росСМИ, у Никиты диагностировали много открытых ран, синяков и травмы головы. Его госпитализировали. Врачи скрепили рану на голове скобами, помазали мазями и сделали укол. Кроме того, пострадала девушка россиянина.

"Секьюрити отстранили от работы на время пребывания пострадавших в отеле. А в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, 25 минут бесплатного массажа и бесплатное посещение a la Carte ресторана, который и так входит в путевку", – пишут росСМИ.

Россиянам не везет за границей

Как сообщал УНИАН, судьба подсказывает россиянам, что им не рады за границей. В прошлом году в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.

Впоследствии скандальный российский блогер-миллионник Миша Литвин заныл о русофобии в Европе и пожаловался на поляка, который с пренебрежением отреагировал на его национальность.

А совсем недавно в одном из топовых отелей Турции на туристов из России удивительным образом падали бутылки с балкона, а потом их еще и избили охранники.

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