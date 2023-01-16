В ответ на конструктивную критику скандальный россиянин назвал поляка "нациком".

Скандальный российский блогер-миллионник Миша Литвин заныл о русофобию в Европе и пожаловался на поляка, который с пренебрежением отреагировал на его национальность.

Как заявил Литвин в Telegram, инцидент между парой поляков и им произошел на одном из горнолыжных курортов Европы в кабине подъемника.

По версии скандального россиянина, он разговаривал со своим другом на русском, когда пара поляков спросила, кто они по национальности. Те ответили, что являются русскими, а поляки отреагировали пренебрежительно.

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"Тип спрашивает: "А вы кто по нации?" Витек отвечает: "Русские". И он просто берет с таким пренебрежением... Вот после этого момента желание, пардон, пере*бать его нереальное было", - заявил россиянин.

Он также опубликовал несколько фрагментов разговора с поляком, свидетельствующих о том, что он вел себя достаточно вежливо, в отличие от русских, пытавшихся постоянно перебить его.

В частности, поляк подчеркнул, что Россия - не европейская страна, а часть Азии. Россиянина это изрядно разозлило. "А Россия - это не Европа?",- обратился Литвин к товарищу.

Блогер заявил, что дальше поляк начал "базарить о политике". Впрочем, Литвин уверен, что он и "рот открывать" не имеет права, потому что он ничего не знает "о русской душе".

Россиянин спросил поляка, разговаривает ли он по-русски. Впрочем, тот с улыбкой спросил в ответ на английском, с какой стати он должен разговаривать на языке страны-оккупанта. А потом громко рассмеялся, когда Литвин назвал русский "лучшим языком в мире".

После этого поляк начал говорить об Украине и войне. "Украинцы, чья страна не столь велика, раз*ебывают вашу армию", - заявил поляк.

Впрочем, блогер из РФ с истерикой перебил его, заявив, чтобы поляк "ничего не говорил о русских", потому что он якобы ничего о них не знает. Поляк попросил рассказать о русских: "Ну, почему вы такие?". Однако Литвин этот фрагмент разговора скрыл.

Бравый россиянин заявил, что "обошлось без драк", но "на хорошего леща" поляк якобы заслужил. Ну, и традиционно россиянин заявил, что "нациком" в этой истории является поляк.

"Просто *баный нацик", - прокомментировал он.

Война в Украине и позиция Польши

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Польша была одной из первых стран, которая поддержала нас и приняла рекордное количество беженцев.

Поляки во всем мире выражают поддержку Украине и указывают россиянам, что они - оккупанты. Ранее в турецкой Алании поляки избили российских туристов за отказ обсуждать кровавую войну, которую Россия развязала в Украине.

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