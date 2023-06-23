Агрессор будет рад получить "красивый кусок, например, на средиземноморском побережье", уверен польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда предложил странам, призывающим Украину к "компромиссу" с Россией, отказаться от своих территорий.

Как заявил Дуда в интервью украинским журналистам, пусть некоторые лидеры, которые готовы с легкостью идти на территориальные уступки ради компромисса, откажутся от территорий своих государств.

"Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, РФ будет счастлива, если получит какой-нибудь красивый кусок, например, на средиземноморском побережье", - сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что России нельзя позволить выиграть войну против Украины, поскольку агрессор пойдет войной на другие страны. По его убеждению, условием справедливого завершения войны будет только победа нашей Украины.

"Мирные" инициативы - что известно

Некоторые страны периодически призывают Украину "сделать шаг к миру", но на условиях, выгодных агрессору. Ранее были представлены китайские и бразильские "мирные инициативы", а в начале июня Индонезия выступила с подробным "мирным планом" для Украины.

Это предложение ни в одном пункте не предусматривало вывода российских войск из Украины, но включало введение миротворцев и проведение референдума на "спорных" территориях.

На этой неделе делегация стран Африки посетила Киев и Москву, привез с собой свою версию "мирного плана". В этом плане содержался пункт о выводе российских войск с украинской территории, но Кремль отверг это предложение.

С тем 85% украинцев считают неприемлемыми любые территориальные уступки России. Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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