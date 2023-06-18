Российский военный преступник Владимир Путин оспорил предложения африканского "мирного плана", основанного на признании международно признанных границ.

Российский диктатор Владимир Путин в субботу представил африканским лидерам, стремящимся выступить посредниками в войне в Украине, список причин, по которым он считает многие из их "мирных предложений" ошибочными, и резко "остудил" план, который ранее уже в значительной степени отвергнут Киевом.

Африканские лидеры пытались договориться по ряду "мер укрепления доверия", пишет Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с ними в Киеве в пятницу, что мирные переговоры потребуют от Москвы вывода своих войск с оккупированной украинской территории, что, по словам России, не подлежит обсуждению.

Путин открыл субботние переговоры с представителями Сенегала, Египта, Замбии, Уганды, Республики Конго, Коморских островов и ЮАР во дворце под Санкт-Петербургом, подчеркнув приверженность России к континенту.

Но после выступлений президентов Комор, Сенегала и Южной Африки он вмешался, чтобы оспорить предложения африканского "мирного плана", основанного на признании международно признанных границ.

Путин вновь заявил, что Украина и ее западные союзники якобы начали конфликт задолго до того, как Россия полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Он сказал, что якобы Запад, а не Россия, несет ответственность за резкий рост мировых цен на продовольствие, который особенно сильно ударил по Африке.

Военный преступник Путин сообщил африканской делегации, что экспорт украинского зерна из черноморских портов, который Россия "разрешила" в прошлом году, никак не помогает облегчить трудности Африки с высокими ценами на продовольствие, потому что оно якобы в основном шло в богатые страны.

Московский диктатор добавил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, которые были заблокированы Киевом. Москва, однако, неоднократно заявляла, что любой мир должен учитывать "новые реалии", имея в виду объявленную ею аннексию пяти украинских областей, четыре из которых она контролирует лишь частично.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телеобращении, что Москва разделяет "основные подходы" африканского плана, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что его "трудно реализовать".

Песков заявил, что Путин проявил интерес к плану, 10 пунктов которого изложил в своей презентации президент ЮАР Сирил Рамафоса, и Россия продолжит диалог с африканскими странами.

Лавров заявил, что никакого сообщения от Зеленского российскому диктатору лидеры стран Африки не привозили.

Путин также заявил, что Москва "открыта для конструктивного диалога со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости и признания законных интересов сторон".

Об анонсированных Рамафосой двусторонних переговорах с Путиным не сообщалось.

Необходимость арестовать Путина и мечения ЮАР

Как сообщал УНИАН, с тех пор, как в марте Международный уголовный суд предъявил Путину обвинение в военных преступлениях, которое он не признает, Южная Африка как член суда оказалась в неловком положении, будучи обязанной арестовать его, если он приедет туда. В августе в ЮАР запланирован саммит лидеров стран BRICS, который собирался посетить Путин.

16 июня в Киев прибыла делегация африканских стран во главе с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосом. Во время их визита Россия атаковала Киев крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано отметил, что африканские лидеры должны осознать истинные намерения Путина относительно войны против Украины.

На следующий день африканская делегация отправилась в Россию на встречу с Путиным.

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