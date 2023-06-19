В Офисе президента прокомментировали инициативы Африки и Индонезии по миру в Украине.

Россия заявляет о своей победе в едва начавшейся летней кампании на фронте и требует от Украины капитулировать. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что стоит за этими действиями Кремля.

Попытки пропаганды показать "победу" России при отражении украинского контрнаступления, которое только-только началось, свидетельствует о нарастающем состоянии страха и паники в российской правящей верхушке. По мнению Подоляка, "дикие" мирные инициативы, которые предлагает Россия или ее агенты в других странах – это попытка выйти из критической для Кремля ситуации.

"Вот эти все миротворческие инициативы они выглядят следующим образом: капитулируйте перед Россией, дайте возможность закрепиться на оккупированных территориях, дайте возможность получить резкое снижение интенсивности огня, дайте возможность не отвечать за военные преступления и не считаться проигравшей стороной", – говорит Подоляк.

По словам представителя ОП, если сейчас начать всерьез обсуждать мирные инициативы Бразилии, Индонезии или страна Африки, это даст мощный импульс всем сторонникам России в мире открыто выступать в поддержку агрессора на международных площадках.

Подоляк отметил, что украинский мирный план, в противовес другим "мирным инициативам", предусматривает в качестве главного пункта вывод российских войск со всей территории Украины.

"Всё остальное – это фикция. Всё остальное – это точно не про окончание войны. Всё остальное – это про поддержку России в той или иной форме, чтобы Россия не проиграла эту войну, чтобы Россия получила возможность остаться на оккупированной территории", – считает Подоляк.

Спикер отметил, что на Западе уже понимают, что недопустимо повторять ошибку 2014 года, когда Украину принудили к уступкам, и мир проигнорировал российскую оккупацию Крыма и Донбасса.

Мирные инициативы Индонезии и Африки

В начале июня Индонезия выступила с детальным "мирным планом" для Украины. Как в случае с китайским или бразильским планом, это предложение ни в одном пункте не предусматривало вывода российских войск из Украины, но включало ввод миротворцев и проведение референдума на "спорных" территориях.

На этой неделе делегация стран Африки посетила Киев и Москву, привезя с собой свою версию "мирного плана". В этом плане уже содержался пункт о выводе российских войск с украинской территории, но Кремль тут же отбросил это предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: