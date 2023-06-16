Стали известны детали так называемого "мирного плана" африканских государств по развязанной Россией войне против Украины.
Как пишет Reuters со ссылкой на проект соответствующего рамочного документа, африканские лидеры могут предложить Киеву и Москве ряд "мер по укреплению доверия".
16 июня с визитом в Киеве пребывают президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, которые возглавляют африканскую делегацию. 17 июня они планируют быть в Санкт-Петербурге. Предполагается, что представители делегации встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кроме них, в делегацию входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.
"Мирный план" Африки по войне в Украине
В еще не обнародованном рамочном документе перечислен ряд следующих мер, которые могут предложить африканские лидеры:
- вывод российских войск;
- выведение тактического ядерного оружия из Беларуси;
- приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;
- ослабление санкций в отношении России.
Кроме того, в списке указано "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".
"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", - отмечается в документе.
Война в Украине - актуальные новости
Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года среди ориентировочно составили около 218 тысяч 500 человек личного состава. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов.
Кроме того, Россия потеряла: танков - 3 тыс. 965, боевых бронированных машин - 7 тыс. 683, артиллерийских систем - 3 тыс. 812, реактивных систем залпового огня - 606.
Как известно, на отдельных участках фронта Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. В Институте изучения войны сделали предположение, что контрнаступление ВСУ может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ.