Сообщается, что план предполагает вывод российских войск.

Стали известны детали так называемого "мирного плана" африканских государств по развязанной Россией войне против Украины.

Как пишет Reuters со ссылкой на проект соответствующего рамочного документа, африканские лидеры могут предложить Киеву и Москве ряд "мер по укреплению доверия".

16 июня с визитом в Киеве пребывают президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, которые возглавляют африканскую делегацию. 17 июня они планируют быть в Санкт-Петербурге. Предполагается, что представители делегации встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Кроме них, в делегацию входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта.

"Мирный план" Африки по войне в Украине

В еще не обнародованном рамочном документе перечислен ряд следующих мер, которые могут предложить африканские лидеры:

вывод российских войск;

выведение тактического ядерного оружия из Беларуси;

приостановление действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом;

ослабление санкций в отношении России.

Кроме того, в списке указано "безусловное соглашение о зерне и удобрениях".

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", - отмечается в документе.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года среди ориентировочно составили около 218 тысяч 500 человек личного состава. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла: танков - 3 тыс. 965, боевых бронированных машин - 7 тыс. 683, артиллерийских систем - 3 тыс. 812, реактивных систем залпового огня - 606.

Как известно, на отдельных участках фронта Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. В Институте изучения войны сделали предположение, что контрнаступление ВСУ может быть усложнено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ.