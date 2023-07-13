НАТО займётся расширением подразделений с тяжёлым вооружением, способных выдержать ожесточённые бои.

Секретные оборонные планы НАТО по реагированию на нападение России насчитывают 4400 страниц. В них детально определено, что должны сделать страны альянса в ответ на российскую угрозу.

Как пишет Bild, главнокомандующему войсками НАТО в Европе при возникновении угроз планируется позволить принимать решения без предварительных консультаций.

Германия должна сыграть роль ключевого логистического центра. В будущем 300 000 военнослужащих будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 тыс. солдат Бундесвера. Планируется разместить больше солдат на восточном фланге. Германия отвечает за Литву, Канада – за Латвию, Великобритания – за Эстонию, а США – за Польшу.

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Обсуждается вопрос о создании второго сухопутного командования НАТО, но вопрос пока не решен. В качестве места размещения рассматривается Висбаден. Там уже имеется крупная база армии США. НАТО хочет лучше защитить свои подводные коммуникации от диверсий. На базе военно-морского командования в Нортвуде создается новый наблюдательный центр.

В будущем все члены альянса должны инвестировать в оборону не менее 2% от своего ВВП. НАТО займётся расширением подразделений с тяжёлым вооружением, способных выдержать ожесточённые бои, а также усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.

План НАТО по обороне в случае нападения России

Участники НАТО в понедельник достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное российское вторжение. Ранее утверждение этих планов блокировала Турция, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что НАТО в течение десятилетий не видела необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вела небольшие войны в Афганистане и Ираке и не видела реальной угрозы в постсоветской России.

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