До сих пор у Альянса не было подготовленного алгоритма действий в случае внешнего вторжения.

Участники НАТО в понедельник достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное российское вторжение. Ранее утверждение этих планов блокировала Турция, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что НАТО в течение десятилетий не видела необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вела небольшие войны в Афганистане и Ираке и не видела реальной угрозы в постсоветской России.

Но на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину альянс пересмотрел свою позицию и хочет иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким сильным противником, как Россия. Примечательно, что Турция блокировала утверждение этих планов из-за формулировок, касающихся географических мест, таких как Кипр.

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Среди прочего эти региональные планы предусматривают указания для стран-участниц о том, как им следует совершенствовать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

"Необходимость финансировать этот фундаментальный сдвиг является одной из причин, по которой лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов альянса в Вильнюсе, сделав текущую цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием", – пишет Reuters.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости альянс может немедленно вступить в бой.

Отношения НАТО с Россией – последние новости

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину содержательный диалог между Альянсом и Россией невозможен. Он отметил, что члены НАТО пытались отговорить РФ от нападения на Украину, используя "все дипломатические и политические каналы", но после вторжения этот диалог потерял смысл.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Кремль снова заявил, что членство Украины в Альянсе якобы как-то угрожает самой России. Ранее премьер-министр Кая Каллас отмечала, что расширение НАТО не несет никакой угрозы для самой РФ, но угрожает империалистическим амбициям Кремля.

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