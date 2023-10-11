В случае если будет доказано, что это была преднамеренная атака на критическую инфраструктуру стран НАТО, то будет единый и решительный ответ от Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал, какой будет реакция Альянса из-за повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что вчера общался с президентом Финляндии и премьер-министром Эстонии.

"Наши военные органы тесно сотрудничают, делятся информацией. Конечно, Эстония и Финляндия являются членами НАТО. Они присутствуют в штаб-квартире НАТО. Мы делимся информацией с военными экспертами. У нас есть разные платформы, где мы делимся секретной информацией", - заявил Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

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При этом, по его словам, пока рано устанавливать, что именно повлекло повреждение газопровода и кабеля.

"Расследования продолжаются. Они финализируются. Я думаю, что немного рано говорить. Но, если будет доказано, что это была преднамеренная атака на критическую подводную морскую инфраструктуру союзников - это будет очень серьезным инцидентом, и будет единственный и решительный ответ от НАТО", - сказал Столтенберг.

Тем не менее, он сказал, что надо выяснить, что повлекло повреждение и поэтому пока рано говорить, как отреагирует НАТО.

"Это зависит от того, что будет выяснено в ходе расследования", - добавил он.

Атака на газопровод в ЕС - что известно

Во вторник, 10 октября, Финляндия заявила, что подводный газопровод Balticconnector, соединяющий эту страну с Эстонией, был поврежден. Ремонт газопровода может занять месяцы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит "решительный ответ", если будет доказано, что повреждение подводящего газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией было преднамеренным актом саботажа третьей стороны.

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