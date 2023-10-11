Но сейчас следствие еще не доказало, что авария была результатом саботажа.

НАТО предоставит "решительный ответ", если будет доказано, что повреждение подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией было преднамеренным актом саботажа третьей стороны. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, министры обороны стран НАТО, которые сейчас собираются в Брюсселе, обсудят эту тему во время встречи.

"Сейчас важно установить, что произошло и как это могло произойти. Если будет доказано, что это было преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру НАТО, тогда это будет серьезно, и НАТО ответит объединенным и решительным ответом", – сказал Столтенберг.

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Повреждение газопровода Balticconnector - что известно

Газопровод, соединяющий членов НАТО Финляндию и Эстонию, начал протекать на выходных. Во вторник финский премьер Петтери Орпо заявил, что повреждение было результатом воздействия "внешнего источника", но он отказался предполагать, кто может нести ответственность.

Согласно сообщениям эстонских военных, трубопровод, который был поврежден рано в воскресенье, сломан с одной стороны и вынесен с места.

"Что-то перетянуло эту трубу с одной стороны на другую. Сама труба покрыта бетонной оболочкой, и это выглядит так, будто кто-то сорвал ее сбоку, и бетон отломился или отслоился от поврежденного участка", - рассказал командующий ВМС Эстонии Юрий Саска.

Хотя НАТО не возлагает вину за последний инцидент на конкретного участника, оно неоднократно предупреждало, что Россия составляет карту критических подводных систем стран Запада. Также Альянс заявлял, что существует значительный риск российских атак на критическую инфраструктуру в Европе и Северной Америке.

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