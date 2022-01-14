По словам генсека НАТО, они едины в Альянсе и готовы защищать друг друга, а также встретиться в Совете НАТО-Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию безопасности в Европе, а также ситуацию внутри и вокруг Украины.

Об этом Столтенберг сообщил сегодня в Twitter.

"Общался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы едины в НАТО, готовы защищать друг друга и готовы вновь встретиться в Совете НАТО-Россия", - написал генсек Альянса.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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